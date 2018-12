Caps verstärken sich mit ÖEHV-Teamgoalie Starkbaum

Seine Karriere hatte Starkbaum in Wien begonnen, 2006 verabschiedete er sich zum VSV. Sechs Saisonen in Villach folgten vier in Schweden sowie Engagements bei Red Bull Salzburg und in der Schweiz. Bei den Capitals wird der 104-fache Internationale mit dem US-Amerikaner Jean-Philippe Lamoureux ein hochkarätiges Torhüter-Gespann bilden.