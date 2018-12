Sonder-Geldspritze für das Land von der Energie AG

Das Faktum stimmt, bestätigt das Büro von Finanzreferent LH Thomas Stelzer (ÖVP) im zweiten Anlauf:25 Millionen € Sonderdividende schüttet die Energie AG Oberösterreich für das (mit 30. September) abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 an die Aktionäre aus. Der Löwenanteil, 13,16 Millionen € (zusätzlich zu den regulären 28 Millionen Euro!) geht an den 52,63-%-Haupteigentümer Land, hilft Stelzer also bei der Verwirklichung des Nulldefizits 2018 oder 2019, je nachdem, wann die „Geldspritze“ verbucht wird. Insidern zufolge ist die Initiative zur Sonderdividende auch vom Land selbst ausgegangen; formell ist so etwas ein Vorschlag des Vorstands, also letztlich von Generaldirektor Werner Steinecker. Das Geschäftsjahr 2017/18 ist sein erstes volles als Chef.