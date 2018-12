Kompletter Einreisestopp für russische Männer

Mit der Einführung des Kriegsrechts in den an Russland angrenzenden Gebieten der Ukraine sind auch die Einreisebestimmungen enorm verschärft worden. So dürfen nun russische Männer im Alter zwischen 16 und 60 Jahren nicht mehr in die Ukraine einreisen, wie der Chef der Grenzbehörde am Freitag mitteilte. Angehörige anderer Staaten müssen ebenfalls mit verschärften Kontrollen rechnen. Unterdessen sind jene 24 ukrainischen Seeleute, die am Wochenende beim Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch festgenommen worden waren, von der Krim nach Moskau verlegt worden. Den Matrosen drohen wegen illegalen Grenzübertritts bis zu sechs Jahren Haft.