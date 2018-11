Trump setzt in Krim-Krise auf Merkels Hilfe

Merkel will mit Putin reden

Merkel selbst kündigte nur wenige Stunden später an, die jüngsten militärischen Vorfälle mit Putin beim G20-Gipfel in Buenos Aires zu besprechen. „Wir wissen, dass wir die Dinge nur vernünftig und nur im Gespräch miteinander lösen können, weil es keine militärische Lösung all dieser Auseinandersetzungen gibt“, so die deutsche Kanzlerin beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin. An die Ukraine richtete sie die Bitte, „klug zu sein“.