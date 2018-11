Technischer Defekt: Merkel muss Flug unterbrechen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Flug zum G20-Gipfel in Argentinien am Donnerstag kurz nach dem Start unterbrechen müssen. Wegen technischer Probleme landete das Regierungsflugzeug „Konrad Adenauer“ auf dem Flughafen Köln-Bonn, wo Merkel und die Delegation in ein anderes Regierungsflugzeug umsteigen sollen. Die Kanzlerin war rund eine Stunde nach dem Abflug über technische Probleme des Airbus A340 informiert worden