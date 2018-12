Drei Steinchen vom Mond für 855.000 $ versteigert

Die einzigen Mondsteine in privatem Besitz sind am Donnerstag beim Auktionshaus Sotheby’s in New York für 855.000 Dollar (umgerechnet rund 750.000 Euro) versteigert worden. Die drei Steinchen in der Größe von Reiskörnern stammen von der unbemannten sowjetischen „Luna-16“-Mission aus dem Jahr 1970.