Mit Sophia Thiels Trainer Ercan zur Traumfigur!

In der Adventzeit locken wieder an jeder Ecke zahlreiche süße Verführungen. Ein Glühwein hier, ein Weihnachtsessen mit den Liebsten dort - und kurz vorm Jahreswechsel zeigt die Waage unerbittlich zwei, drei Kilo mehr an. Wie machen das Fitness-Stars wie Sophie Thiel oder Stephanie Davis nur, ganzjährig in Topform zu sein? Wie das mit ausgewogener Ernährung und Krafttraining geht, verrät uns nun Ercan Demir. Doch Achtung: Ausreden lässt er dabei nicht gelten!