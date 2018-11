Italien unterzeichnet Migrationspakt vorerst nicht

Premier Conte betonte, dass der UNO-Migrationspakt sich mit Themen befasse, die den Bürgern am Herzen liegen. „Wir fühlen uns daher verpflichtet, eine Debatte im Parlament einzuleiten. Das letzte Wort soll wie in der Schweiz das Parlament haben. Die Regierung wird in Marrakesch nicht anwesend sein. Die Regierung wird den UNO-Migrationspakt erst unterzeichnen oder ablehnen, nachdem sich das Parlament dazu geäußert hat“, erklärte Conte.