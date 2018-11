Keine Lust auf Job, weil Chef aus Ausland stammt

Genau das widerfuhr am Dienstag Dinko Fejzuli, Chefredakteur von „medianet“, einem der größten Online-Wirtschaftsportale in Österreich. Eine Frau hatte sich bei dem Unternehmen für den Posten als Redakteurin beworben, stieß jedoch - wohl im Zuge von Nachforschungen - auf einen Umstand, der es ihr nicht möglich machte, weiter um den Arbeitsplatz zu rittern. Es lag jedoch nicht an der Höhe des künftigen Einkommens oder ähnlichen Angelegenheiten, die die Frau dazu bewogen, per Mail um die Löschung der Bewerbung und sämtlicher Unterlagen zu bitten - vielmehr stieß sie sich am Namen ihres möglichen künftigen Vorgesetzten.