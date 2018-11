Regierung will alle Daten über Bezieher sammeln

Mindestpension für Vergleich herangezogen

Ansonsten orientiert sich die Reform inhaltlich an den Beschlüssen der Regierungsklausur in Mauerbach, hieß es am Dienstag aus ÖVP- und FPÖ-Kreisen. So sind Kürzungen bei Zuwanderern mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen vorgesehen sowie ein Bonus für Alleinerziehende. Außerdem soll das neue Grundsatzgesetz schärfere Regelungen für arbeitsunwillige Personen vorsehen. Die Höhe der Mindestsicherung soll sich künftig an der Mindestpension von derzeit 863 Euro orientieren. Bei schlechten Deutsch- oder Englischkenntnissen oder bei Fehlen eines Pflichtschulabschlusses soll dieser Betrag um 300 Euro auf 563 Euro gekürzt werden.