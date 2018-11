Neue Zahlen: Mehr Migranten in der Sozialhilfe

Diesen Umstand untermauert Türkis-Blau mit neuen Zahlen, die man eigens von Arbeitsmarktservice und Sozialressort erheben ließ und nun veröffentlicht: Demnach haben mehr als 60 Prozent der rund 300.000 Bezieher der Mindestsicherung Migrationshintergrund (sprich: mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren). In Wien sind gar 70 Prozent der Bezieher im Ausland verwurzelt, so die Regierung. Während die Zahl der Empfänger mit österreichischem Pass auch aufgrund des sich entspannenden Jobmarktes derzeit sinkt, steigt jene der ausländischen Bezieher an.