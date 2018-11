Hütteldorf rüstet sich für das „Erdbeben“

Keiner weiß, was passiert

Aber heute rüstet sich Hütteldorf für ein Erdbeben. Am Abend steigt im Allianz-Stadion die Hauptversammlung, da können und werden die Mitglieder Dampf ablassen. Und niemand weiß so richtig, was passiert. Die Präsentation der so wichtigen Akademie, die neben dem Happel-Oval realisiert wird, wird die Gemüter nicht beruhigen. Auch nicht die finanziellen Gewinne.