Kraft beschert Österreich erstes Top-Ten-Ergebnis

Stefan Kraft hat am Sonntag in Ruka mit guten Sprüngen seinen Aufwärtstrend im Skisprung-Weltcup angedeutet. Nach gewonnener Qualifikation und mäßigem ersten Durchgang (14.) verbesserte sich der Weltmeister im Finale an die zehnte Stelle. Es war der erste Top-Ten-Platz des Teams von Cheftrainer Andreas Felder. Der Japaner Ryoyu Kobayashi feierte in Finnland einen Doppelsieg.