„Ohne Streik reagieren die da oben nicht“

Leser Lotto zeigt sich verständnisvoll: „Gleiches Recht für alle, bei den Metallern hat sich auch keiner beschwert über den Streik. Ach ja, die Eisenbahner gehen eh mit 48 in Pension? Ich bin auch einer und darf erst mit frühestens 61,5 gehen.“ „Krone“-Leser wallin27 hat gleich die passende Lösung für das Problem: „Gab‘s da nicht vor nicht allzu langer Zeit eine Fahrpreiserhöhung, die so um die 5% lag? So - wo ist jetzt das Problem bei denen? Gebt den Arbeitenden auch die 5% und schon ist Ruhe! Auch die umgefärbte ÖBB muss sich an das halten.“ Einige Leser können die Mitarbeiter des Eisenbahnunternehmens nur zu gut verstehen und finden noch weitere Streikgründe. „Die Mitarbeiter der ÖBB im Busbetrieb haben schon lange einen 12-Stunden-Arbeitstag! Warum streikt die ÖBB-Gewerkschaft nicht gegen diese Missstände?“, fragt sich Leser DonaukindGen3.