Radfahrverbot: Tauziehen um die Fußgängerzone

„In keiner anderen Stadt darf man in einer Fußgängerzone radeln. Daher waren wir damals dagegen, als das Verbot in Klagenfurt aufgehoben wurde“, so Johann Zwetti von der Verkehrspolizei. Bei der Überprüfung der Exekutive in den vergangenen Wochen habe sich der Verdacht bestätigt. „Manche fahren einfach kreuz und quer, auch wenn viele Fußgänger unterwegs sind.“