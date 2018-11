Langfinger lauern in Supermärkten

Den Trubel der Vorweihnachtszeit nutzen Taschendiebe in Supermärkten schamlos aus. Zuletzt stahlen die Kriminellen in Neulengbach im Wienerwald gleich mehrere Portemonnaies. „Oft bemerken die Opfer das aber erst an der Kasse“, sagt ein Polizist. Und bis dahin sind die Täter bereits spurlos verschwunden.