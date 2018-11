Gewerkschaft torpediert Black Friday bei Amazon

In Deutschland hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Schnäppchentag Black Friday zum Streik beim Online-Versandhändler Amazon aufgerufen. Der Ausstand am Amazon-Standort im hessischen Bad Hersfeld habe mit dem Arbeitsbeginn der Nachtschicht begonnen und werde bis 24 Uhr weitergeführt, teilte der Verdi-Landesbezirk Hessen mit.