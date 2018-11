„Mini-Schumi“ fährt mit Vettel im Team Deutschland

Formel-3-Europameister Mick Schumacher wird gemeinsam mit Sebastian Vettel im Race of Champions 2019 in Mexiko-Stadt antreten. Der 19-jährige Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bildet mit dem vierfachen Formel-1-Ex-Weltmeister Vettel das Team Deutschland bei der Motorsport-Veranstaltung am 19. und 20. Jänner. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit.