Warum Wälder in Finnland (angeblich) nicht brennen

US-Präsident Donald Trump hat mit absurden Äußerungen über die Finnen, die angeblich durch intensives Rechen Waldbrände verhindern, für eine gewisse Ratlosigkeit gesorgt. Bei einem Besuch in den Waldbrandgebieten in Kalifornien am Wochenende (siehe Video oben) hatte er den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö mit den Worten zitiert, dass die Finnen „viel Zeit damit verbringen“, im Wald „zu rechen und zu reinigen und Dinge zu tun“. „Und sie haben keine Probleme“, so Trumps Fazit.