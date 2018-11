Trump im Katastrophengebiet: „Traurig anzusehen“

US-Präsident Donald Trump hat sich an Ort und Stelle ein Bild der Zerstörung durch die schweren Waldbrände in Kalifornien gemacht. Der Präsident besuchte am Samstag die Gegend um den besonders heftig betroffenen Ort Paradise im Norden des Westküstenstaates. „Das ist sehr traurig mit anzusehen“, sagte er zum Ausmaß der Schäden.