„Progress“-Transporter dockt erfolgreich an ISS an

Ein unbemannter Raumtransporter vom Typ „Progress“ mit 2,8 Tonnen Nachschub an Bord hat am Sonntagabend an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Es war der erste Versorgungsflug zum Außenposten der Menschheit im All seit dem Fehlstart einer bemannten „Sojus“-Rakete am 11. Oktober. Damals waren Probleme mit dem Antrieb aufgetreten, die Kapsel mit den beiden Raumfahrern Alexej Owtschinin und Nick Hague musste in der kasachischen Steppe notlanden.