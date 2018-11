May in Bedrängnis: EU kommt Briten entgegen

May warnt vor Putsch

May hatte am Sonntag vor einem Putsch gewarnt. Ein Führungswechsel würde die Verhandlungen mit Brüssel nicht einfacher machen. Großbritannien will sich am 29. März 2019 von der EU trennen. Die EU-Europaminister beraten derzeit in Brüssel über den Scheidungsvertrag und über eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen. Dabei geht es auch um die künftige Regelung für das britische Überseegebiet Gibraltar auf der Iberischen Halbinsel.