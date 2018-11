Neue Details nach Messerattacke vor Wiener Club

Wie die Polizei am Montagvormittag berichtete, brachte die Einvernahme mehrerer Zeugen und Beteiligter etwas Licht ins Dunkel. Gegen 23.15 Uhr war es am Samstagabend vor einer Veranstaltungshalle in der Pefektastraße im Bezirk Liesing zum folgenschweren Vorfall gekommen.