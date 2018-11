Messerattacke vor Club: Ein Opfer in Lebensgefahr

Blutige Messerattacke am Samstagabend vor einem Club im Wiener Bezirk Liesing: Mehrere Partygäste gerieten in Streit, es kam zu Handgreiflichkeiten. Plötzlich sackten ein 22-Jähriger und ein 21-Jähriger zusammen - beide wurden durch Messerstiche schwer verletzt. Dem Älteren war das Messer in den Oberkörper gerammt worden, er schwebt in Lebensgefahr.