Bischof berichtet Papst vom Rumoren im Kirchenvolk

Bericht über Gelingendes und über Sorgen

Denn am Samstag beim Diözesanforum in Puchberg hat der Linzer Bischof das Thema aufgegriffen: Es habe im ersten Jahr der Zukunftsdebatte viele Anfragen und Rückmeldungen in Bezug auf die Zulassungsbedingungen zu Weiheämtern (Priesteramt, Diakonat) gegeben. Es gebe ein deutliches „Rumoren“ in der Diözese in dieser Frage. Er habe sich daher entschieden, in einem Brief Papst Franziskus über die Situation in der Diözese Linz zu informieren: über Gelingendes und die Grundhaltung der Hoffnung, die in der Diözese lebe und für ihn immer wieder erfahrbar werde, aber auch über die Sorgen vor allem in Bezug auf die personelle Situation, den Mangel an Priestern und deren Überalterung.