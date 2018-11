St. Veiter Alkolenker krachte in vollbesetzten Pkw

Angetrunken unterwegs war ein 27-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Sankt Veit am Freitagabend. Auf der Flattnitzer Landesstraße verlor er die Kontrolle über seinen Sportwagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Pkw, in dem sich insgesamt sechs Personen befanden.