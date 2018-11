Bei Welsern hat auch der Chef Fixplatz am Putzplan

Heute wird ein Studio in Bielefeld eröffnet, Ende November noch eines in Regensburg - auf 15 Standorte wächst Press the Button damit heuer noch. Wie die weiteren Wachstumspläne aussehen? „So etwas wie eine Strategie haben wir nicht“, sagt Martin Arbeithuber, der das Do-it-Yourself-Konzept vor sieben Jahren mit Silvia Wittmann initiierte. Fünf Franchise-Partner sind mit an Bord, weitere sind willkommen. „Wir bekommen Anrufe aus Italien, Ungarn, auch aus Tansania, wo es Interesse gibt, aber wir konzentrieren uns auf den deutschsprachigen Raum“, sagt Arbeithuber, dessen Team auf insgesamt 48 Mitarbeiter gewachsen ist.