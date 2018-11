Erobern jetzt solche Pedelec-Autos unsere Straßen?

Wohl nicht wenige Berufspendler stellen sich angesichts von Klimakrise und Speckröllchen die Frage, ob man für den täglichen Arbeitsweg vielleicht besser vom Auto aufs Fahrrad oder Pedelec umsteigen sollte. Häufig jedoch wird die gute Idee verworfen, weil man auf einige Annehmlichkeiten des Automobils nicht verzichten will. Dieses schützt, dem geschlossenen Innenraum sei Dank, insbesondere im Winter gegen Kälte und Regen. In jüngster Zeit haben sich mehrere Start-ups daran gemacht, diese und andere Vorteile auf das E-Bike zu übertragen. Schon bald könnten so Mobile unsere Städte erobern, die einige spezifische Vorteile beider Fahrzeuggattungen in sich zu vereinen.