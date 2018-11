Kurz holte für acht Gäste Tag der offenen Tür nach

Weil er wegen des großen Andrangs nicht alle Besucher, die am Nationalfeiertag das Bundeskanzleramt besuchen wollten, empfangen konnte, hat Sebastian Kurz am Montag kurzerhand eine Spezialführung eingelegt: Acht Interessierte, die am 26. Oktober stundenlang vergebens anstanden, wurden vom Bundeskanzler willkommen geheißen.