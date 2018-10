Heer begeistert Hunderttausende mit Leistungsschau

Die Leistungsshow, die schon am Dienstag und am Mittwoch in einer abgespeckten Variante zu besuchen war, endet am Nationalfeiertag mit einem „Zapfenstreich“ um 17 Uhr. Damit ist aber noch nicht Schluss: In kleinerem Umfang präsentiert sich das Heer auch noch bis Sonntagnachmittag (15 Uhr) am Heldenplatz und beim Burgtheater.