Kein Schutz für Kinder in St. Ulrich bei St. Andrä

„Das kann es doch nicht sein. Unsere Kinder müssen auf gut Glück über die gefährliche L140 laufen, damit sie zur Bushaltestelle gelangen“, ist Wolfgang Sprachmann, Vater von zwei Töchtern, verärgert. Die Haltestelle befindet sich direkt gegenüber der Siedlung St. Ulrich. Doch die Überquerung birgt einige Gefahren für die Kleinen. Denn weder ein Zebrastreifen oder gar eine Ampel, noch eine Achtung-Kinder-Tafel sind vorhanden. „Und dazu kommt, dass an dieser Gefahrenstelle kein Tempolimit gilt und somit 100 km/h erlaubt sind. Die Autos rasen an den Kindern nur so vorbei. Stehen bleibt selten jemand“, schildert der besorgte Vater die gefährliche Situation. Gemeinsam mit anderen Familien brachte er schon öfters einen Antrag bei den zuständigen Behörden ein - jedoch erfolglos: „Es geht hier nicht um große bauliche Maßnahmen, vielmehr um eine Beschränkung oder ein Radargerät für mehr Sicherheit für unsere Kinder!“