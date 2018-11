Paukenschlag: Jetzt sitzt Bundesheer-Spion in Haft

Lawrow: „Nicht bewiesene Anschuldigungen“

Lawrow hatte sich bereits nach Bekanntwerden der Affäre „unangenehm überrascht“ gegeben. Am Samstag sagte er, Österreich hätte mit Russland direkt auf der Basis von Fakten diskutieren sollen. Lawrow sieht sein Land wegen der Spionage-Ermittlungen in Österreich zu Unrecht öffentlich an den Pranger gestellt. Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau sprach Lawrow von „nicht bewiesenen Anschuldigungen“, die öffentlich vorgebracht worden seien. Das entspreche nicht den diplomatischen Gepflogenheiten. Die Regierung in Wien hätte nach Ansicht von Lawrow die bekannten Gesprächskanäle nutzen sollen.