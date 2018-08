Zwölf-Stunden-Tag: Startschuss für neues Gesetz

„Einmal länger hackeln gehen, wenn’s das Geschäft verlangt, was der Chef dir mit mehr freier Zeit dann dankt“ - so einfach funktioniert die Arbeitszeitflexibilisierung, geht es nach der Wirtschaftskammer. In der Praxis wird das Gesetz, in dem es um die Ausweitung der Maximal-Arbeitszeit von zehn auf zwölf Stunden geht, nicht in allen Fällen ein Gewinn für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen sein.