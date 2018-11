November 1938: Das waren die Tage der Schande

9. November, Mitternacht, SS-Vereidigung

In ganz Deutschland marschiert in dieser Nacht eine schwarze Schar, von Fackeln beleuchtet. Das hat Tradition. Jedes Jahr am 9. November um Mitternacht werden SS-Rekruten auf Hitler vereidigt. In der Feldherrnhalle in München erleben sie den Führer leibhaftig, in allen anderen Städten stehen sie vor riesigen Lautsprechern und lauschen dem Eid „Gehorsam bis in den Tod“. 50.000 Mann sagen: „Ich schwöre es.“