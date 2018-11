Boston unterliegt ohne Topscorer Irving in Utah

Am Tag nach dem Sieg nach Verlängerung bei den Phoenix Suns haben die Boston Celtics in der NBA am Freitag bei Utah Jazz eine 115:123-Niederlage kassiert. Hauptausschlaggebend dafür war das Fehlen von Kyrie Irving, der gegen die Suns mit 39 Punkten überragte. In Utah pausierte er beim Rekordmeister wegen der Beerdigung seines Großvaters.