Finanzamt bittet Leseverein in Pinsdorf zur Kasse

Seit 2012 gibt es die Lesewelt, in der sich Ehrenamtliche in Sachen Sprachkompetenz engagieren. „Wir machen Leseprojekte, gestalten Bilderbücher oder bieten Gebärdensprachkurse an“, nennt Obmann Peter Kaiser Beispiele. Umso unverständlicher ist es, dass der Verein nun gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit kämpfen muss. Für 2013 bis 2017 fordert das Finanzamt 1900 € Körperschaftssteuer (25% des Gewinns) als Nachzahlung. „Wir machen aber keinen Gewinn, alles fließt in Projekte“, ist Kaiser sauer.