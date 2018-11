Immer mehr Reptilien in Kärntner Haushalten

Leider wird auch in Kärnten ein Trend zu vermehrter Reptilienhaltung festgestellt. „Exoten sind alles andere als Kuscheltiere. Sie gehören in Profihände und müssen ebenfalls vor der Profitgier der Menschen geschützt werden“, betonte Tiko-Präsidentin Evelin Pekarekt bei einer „Bio Crime“-Fortbildungsveranstaltung in Klagenfurt.