Ab 2019 sollen Autos selbsttätig einparken dürfen

Das Auto abstellen, aussteigen und dann tatenlos zusehen, wie es selbst einparkt? Das soll ab 1. Jänner 2019 erlaubt sein. Nach den Plänen des Verkehrsministeriums wird außerdem die Nutzung von „Autopiloten“ mit automatischer Spurhaltung, die keine Hand am Lenkrad verlangen, genehmigt. Das geht aus der Novelle zu einer Verordnung zum automatisierten Fahren hervor, die am Mittwoch in Begutachtung geschickt wurde. Die Begutachtungsfrist läuft bis 6. Dezember.