Wiederkehr zu Bildung: „Wir sind nicht gut genug“

Noch vor wenigen Tagen war der neue Bundesminister Christoph Wiederkehr (NEOS) in Feldkirch in Vorarlberg – am Dienstag ging es dann schon zu seinem ersten Kärnten-Besuch in seiner neuen Funktion nach Feldkirchen. Dort besuchte Wiederkehr den größten Pflichtschulcampus des Bundeslandes, der besonders in Sachen Inklusion und Time-out-Gruppen eine Vorbildrolle einnimmt.