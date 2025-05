LH Stelzer fordert Schuldenbremse für Bund

„Gemeinsam kann es uns gelingen, die Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Gleichzeitig müssen wir uns aber jetzt schon Gedanken machen, wie so eine ausufernde Verschuldung in Zukunft verhindern werden kann. Oberösterreich hat als erstes und bisher einziges Bundesland im Jahr 2018 per Gesetz eine Schuldenbremse eingeführt und in den letzten Krisenjahren zu einem Schuldendeckel weiterentwickelt. Diesen Weg sollte man auch für das Bundesbudget andenken“, sagte Stelzer beim traditionellen Empfang der Oberösterreichischen Volkspartei am Wiener Reisenberg Dienstagabend.