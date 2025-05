So geht‘s Salzburgs Langzeitverletzten

Mit dem Heimspiel gegen Rapid steht für Salzburg noch ein echter Kracher vor der Tür, immerhin geht es in der Fußball-Bundesliga um die Vizemeisterschaft. Im Hintergrund sind die Planungen für die Mitte Juni beginnende Klub-WM im Gange. So wurden zu Wochenbeginn 700 Kilogramm an Gepäck per Luftfracht in die Vereinigten Staaten geschickt.