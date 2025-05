Skisprung-Legende kündigt Karriereende an

Formtief

Stoch, der auch die Vierschanzentournee dreimal gewann, steckt seit mehreren Jahren in einem Formtief. Den letzten seiner 39 Weltcupsiege holte er im Januar 2021 in Titisee-Neustadt, im vergangenen Winter hatte er sowohl bei der Tournee als auch bei der WM in Trondheim gefehlt.