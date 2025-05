Dieser Salzburg-Spieler hat geheiratet

Sportlich läuft es für Salzburg in dieser Saison nicht nach Wunsch. Eine Runde vor Ende der Bundesliga-Saison liegen die Bullen nur auf dem enttäuschenden vierten Platz in der Tabelle. Im Frühjahr stach dennoch der eine oder andere Spieler positiv heraus. Einer davon ist Dorgeles Nene. In der Liga schoss er in 29 Einsätzen elf Tore und lieferte sieben Assists.