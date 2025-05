Zeitfahren an Hoole – Roglic macht Plätze gut

Am Mittwoch wartet eine Kletter-Herausforderung, die nach einem flachen Beginn auf den San Pellegrino in Alpe im Apennin auf 1.623 Höhenmeter führt. Ein Anstieg von durchschnittlich 8,7 Prozent auf 13,5 Kilometern ist zu bewältigen. Danach warten noch zwei kürzere Anstiege. Die dreiwöchige Italien-Rundfahrt endet Ende nächster Woche in Rom.