Tennis-Coup! Sinner krallt sich Nadals Ex-Coach

Nadal: Mit Moya zu sieben Grand-Slam-Titeln

Mit Moya bekommt Sinner einen absoluten Top-Mann mit reichlich Erfahrung: Der ehemalige Weltranglistenerste und French-Open-Sieger von 1998 arbeitete von 2017 bis 2024 an der Seite von Nadal – und war maßgeblich an dessen Erfolgen beteiligt. Unter Moya gewann Nadal viermal die French Open, zweimal die US Open, einmal die Australian Open sowie 16 weitere Titel.