Gewaltopfer bittet: „Ich will nur überleben!“ 

Recht abenteuerliche Erklärungsversuche

Im Prozess bekennt sich der Angeklagte zu den Vorwürfen nur teilweise schuldig. Sagt, er habe das Opfer „auf gar keinen Fall“ geschlagen. Woher die Verletzungen der Frau stammen, kann sich der Angeklagte nicht erklären. Zu den Hämatomen und Abschürfungen am Hals der 39-Jährigen sagt er: „Als sie gestürzt ist, habe ich sie am Hals gehalten und ihr wieder auf die Beine geholfen.“ In Sachen Blutergüsse an den Schenkeln gibt er an, dass diese durch den wilden Sex mit ihr entstanden seien. Und in puncto Schürfwunden und Prellungen ist seine These folgende: „Wir hatten vorher Kesselgulasch gekocht. Vielleicht hat sie sich dort irgendwie verletzt.“