Zweite Runde im Streit Anwalt kontra Facebook

Welche Daten meines Facebook-Profiles wurden an wen weitergeleitet? Diese Frage will Rechtsanwalt Hubert Niedermayr vor Gericht klären lassen. Seit August hatte Facebook Zeit, die Daten an den Steyrer zu übermitteln. Am Dienstag traf man sich vor dem Bezirksgericht Steyr wieder. Nach einem kurzen Prozess wurde für neuerliche Vergleichsangebote vertagt.