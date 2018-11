Amazon: Zwei neue Hauptsitze statt einem

Am Hauptstandort Seattle belegt Amazon mehrere Straßenzüge in der Innenstadt. Inzwischen füllt der Online-Händler 33 Gebäude aus, in denen mehr als 40.000 Mitarbeiter arbeiten. Amazon baute den Standort in der regnerischen Stadt unter anderem mit gläsernen Biosphären (Bilder oben) aus. Hinzukommen wichtige Entwicklungsstandorte im Silicon Valley. Weltweit zählt Amazon insgesamt rund 380.000 Mitarbeiter.