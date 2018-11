Hirscher trainiert jetzt in der Heimat für Levi

Theoretisch hätte Marcel Hirscher in einer Nacht-und-Nebelaktion für drei Tage nach Levi fliegen können. Um sich dort auf dem Rennhang auf den Slalom am 18. November vorzubereiten. Aber selbst im hohen Norden ist derzeit bei schlechter Sicht und weicher Piste nur schwer an ein sinnvolles Skifahren zu denken. Deshalb bleibt der 29-Jährige lieber in der Heimat.