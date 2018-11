Ladendiebin (62) versetzt Polizist zwei Fußtritte

Fluchtversuche

Dem Beamten gab die 62-Jährige in sehr rüdem Ton mehrmals zu verstehen, dass sie überhaupt keine Veranlassung sehe, zur Einvernahme mitzukommen. Daraufhin wurde ihr die Festnahme angedroht. Als einer der Polizisten sie am Oberarm ergriff, riss sich die Frau los und flüchtete.

Der Beamte holte sie aber rasch ein und ergriff sie ein zweites Mal am Arm. Die Folge war, dass die Diebin den Mann mit zwei Fußtritten attackierte und sich dann auf den Boden fallen ließ. Sie wurde festgenommen. Der ganze Ärger scheint schwer nachvollziehbar: Alles nur wegen eines gestohlenen Gemüsegelee-Glases um 1,99 €!